Спецоперация украинцев в Крыму: уничтожены военные корабли, истребитель, ПВО

В ночь на 26 апреля военные спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины провели спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе, а также на военном аэродроме «Бельбек» в аннексированном Крыму.

Согласно сообщению СБУ, поражены несколько объектов, среди которых: большой десантный корабль «Ямал»; большой десантный корабль «Фильченков»; корабль-разведчик «Иван Хурс»; учебный центр «Лукомка»; штаб радиотехнической разведки сил ПВО; РЛС МР-10М1 «Мыс-М1»; самолет МиГ-31 на аэродроме «Бельбек»; технико-эксплуатационная часть аэродрома «Бельбек».

В СБУ напомнили, что 18 апреля бойцы «Альфы» провели операцию в Крыму, в ходе которой были поражены сразу три российских военных корабля.

Ранее сообщалось, что в аннексированном РФ Севастополе на участке Севастополь – Инкерман-1 приостановлено движение электричек после атаки беспилотников.