Нетаньяху: «Хезболла» виновата, атаки продолжатся

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил на проиранскую группировку «Хезболла» ответственность за нарушения режима прекращения огня.
Нетаньяху, выступая на еженедельном заседании правительства, дал понять, что армия Израиля продолжит наносить удары по ливанской территории, чтобы «предотвращать угрозы».
«Из некоторых сообщений складывается впечатление, что ЦАХАЛ не действует в Ливане. Он действует, действует мощно. Следует понимать, что нарушения со стороны «Хезболлы» фактически сводят на нет режим прекращения огня. Поэтому для нас главное - безопасность Израиля, безопасность наших солдат и безопасность наших граждан», - приводит слова Нетаньяху его канцелярия.
По словам Нетаньяху, Израиль атакует объекты «Хезболлы» «в соответствии с правилами, которые согласовали с Соединенными Штатами и, кстати, с Ливаном. Это означает свободу действий не только для того, чтобы реагировать на нападения, что очевидно, но и для того, чтобы предотвращать непосредственные угрозы, а также нейтрализовывать возникающие».
10-дневное прекращение огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу 17 апреля в полночь.