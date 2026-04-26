В Сирии суд над двоюродным братом Асада

Во Дворце правосудия Дамаска в воскресенье началось первое слушание по делу 66-летнего бригадного генерала Атефа Наджиба, двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада.

Наджиб стал первым высокопоставленным чиновником, представшим перед публичным судом. При Асаде он возглавлял службу политической безопасности в провинции Дараа на юге Сирии, принимал участие в подавлении мирных протестов 2011 года. пишут сирийские СМИ.

Прокуратура заочно предъявила обвинения в преступлениях против сирийского народа также брату экс-президента Махеру (бывшему командующему 4-й бронетанковой дивизией) и экс-министру обороны Фахду Джасему аль-Фрейджу. В отличие от них, укрывшихся за границей, Наджиб долго скрывался в Сирии. Его арестовали в январе 2025 года в провинции Латакия.

Первое заседание прошло при большом скоплении людей во Дворце правосудия. Следующее назначено на 10 мая.