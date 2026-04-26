Горела военная база: американцы ее используют для ударов по Ирану

Крупный пожар произошел на авиабазе Королевских ВВС Великобритании Фэрфорд в графстве Глостершир, используемой ВВС США для операции против Ирана, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что на базу Фэрфорд были вызваны пожарные расчеты после того, как в одноэтажном складском здании было обнаружено пламя. По данным пожарных, причиной стало случайное возгорание.

Telegraph со ссылкой на фотографии с места происшествия пишет, что обрушилась крыша. Уточняется, что никто не пострадал, ни один самолет Королевских ВВС не был поврежден. Масштаб ущерба, нанесенного ВВС США, пока неизвестен. Представитель пожарно-спасательной службы призвал жителей закрыть двери и окна из-за дыма.

После начала войны на Ближнем Востоке британское правительство разрешило американским ВВС задействовать военную базу, расположенную недалеко от границы с графством Уилтшир. Ее используют для переброски американских бомбардировщиков для ударов по Ирану.