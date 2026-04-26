Президент Израиля перед сложным выбором

Президент Израиля считает своей главной задачей укрепление национального единства в условиях глубокого раскола в обществе, отмечает NYT. Согласно заявлениям источников издания, Ицхак Герцог не планирует давать однозначный ответ на запрос о помиловании на данном этапе, предпочитая поиск компромиссного решения путем переговоров.

В официальном комментарии офиса президента подчеркивается, что Ицхак Герцог рассматривает мирное урегулирование спора как важный общественный интерес. При этом отмечается, что при принятии любого окончательного решения президент будет руководствоваться исключительно законодательством и интересами государства. Канцелярия премьер-министра и сторона защиты Нетаньяху пока не предоставили оперативных комментариев по этому поводу.

Судебное разбирательство в отношении 76-летнего Нетаньяху продолжается около шести лет. Премьер-министр проходит обвиняемым по трем делам, связанным с мошенничеством, злоупотреблением доверием и получением взяток. Обвинение настаивает, что премьер-министр оказывал услуги крупным бизнесменам в обмен на подарки и лояльное освещение его деятельности в прессе. Сам Нетаньяху полностью отрицает свою вину, называя процесс политически мотивированным преследованием.

Ситуация осложняется внешним давлением: президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Ицхака Герцога помиловать израильского лидера, критикуя президента Израиля за задержку в этом вопросе. Данные опросов показывают, что около половины граждан Израиля выступают против помилования, и мнения в стране разделены по политическим убеждениям, отмечают израильские СМИ.

В ноябре 2025 года Нетаньяху подал превентивное ходатайство о помиловании, заявив, что прекращение процесса поможет объединить израильское общество и позволит ему сосредоточиться на государственных делах. Однако эксперты по правовым вопросам считают, что президент может помиловать только осужденных, а превентивное помилование подрывает принцип равенства перед законом. Министерство юстиции Израиля уже заявило, что нет правовых оснований для помилования без признания вины и отставки Нетаньяху.

По словам источников, Герцог сейчас оценивает альтернативное заключение, предложенное ультраправым членом коалиции Нетаньяху, которое утверждает, что президент имеет право на более широкий подход. Любое решение Герцога – помиловать или отказать – рискует усугубить раскол в израильском обществе накануне парламентских выборов, которые должны состояться в течение следующих шести месяцев. Прежние попытки договориться по сделке о признании вины, в том числе с участием бывшего председателя Верховного суда, успехом не увенчались.