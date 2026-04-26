В Румынии пожизненное за убийство женщин

В Румынии приняли закон о борьбе с фемицидом, который вводит это понятие в законодательство страны и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в соцсетях.

«Насилие в отношении женщин — одно из самых унизительных и оскорбительных деяний. Слишком долго этот вид агрессии либо игнорировался, либо недостаточно пресекался, что приводило к драматическим последствиям», — написал румынский президент.