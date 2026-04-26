В Румынии пожизненное за убийство женщин

В Румынии приняли закон о борьбе с фемицидом, который вводит это понятие в законодательство страны и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в соцсетях.
«Насилие в отношении женщин — одно из самых унизительных и оскорбительных деяний. Слишком долго этот вид агрессии либо игнорировался, либо недостаточно пресекался, что приводило к драматическим последствиям», — написал румынский президент.
Дан подчеркнул, что Румынии «крайне необходим закон, устанавливающий суровые наказания и способствующий принятию мер по предотвращению фемицида и домашнего насилия».
По словам румынского президента, закон превращает обязательство румынского государства гарантировать безопасность женщин и детей в особый механизм профилактики.
Законопроект внесли в парламент в октябре 2025 года. Сенат Румынии принял его в феврале, палата депутатов — в марте. Документ получил широкую поддержку — его подписали более 270 депутатов от всех политических партий. На этой неделе, 23 апреля 2026 года, президент Румынии подписал указ о принятии закона. Теперь за фемицид грозит от 15 до 25 лет лишения свободы или пожизненный срок.
В пояснительной записке говорится, что необходимость ужесточения мер связана с ростом преступлений внутри семей.