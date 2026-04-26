У главы МИД Ирана сегодня напряженный день

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи находится в Исламабаде и после непродолжительной встречи с руководством Пакистана направится в Москву.

Агентство Tasnim тем временем утверждает, что возвращение Аракчи в Исламабад «не связано с ядерными переговорами, а направлено на продолжение региональных консультаций». Глава МИД ненадолго вернулся в Исламабад, чтобы продолжить обсуждение недавних переговоров с пакистанскими официальными лицами, в том числе по вопросам двусторонних отношений и посреднических усилий. Tasnim уточняет, что обсуждения включают в себя передачу Ирану условий прекращения войны, таких как гарантии против дальнейших военных действий, ослабление морских ограничений и другие требования, и не связаны с ядерными вопросами.

Иранские СМИ также сообщают, что Аббас Аракчи провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом для «обсуждения региональных событий и дипломатических усилий». Аракчи заявил, что Тегеран предпринимает усилия «по прекращению войны и снижения напряженности».

Также у Аракчи состоялся телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, сообщило в воскресенье иранское государственное телевидение.