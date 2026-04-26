Главком ВСУ: Россия атакует по всей линии фронта

Россия активизировала наступательные действия практически по всей линии фронта. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал во время встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньяном.

По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной. «В то же время Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение имеющихся средств поражения. В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений», – сказал главком.

По утверждению Сырского, системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают возможности противовоздушной обороны РФ, уже есть «дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения».