В канун «Кубка Президента 2026»: встреча с жителями Агдере

В канун предстоящей 27 апреля - 1 мая международной регаты по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Президента 2026», посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, представители Федерации водных видов спорта Азербайджана провели встречу с жителями Агдере.
Согласно информации федерации, в ходе встречи в селе Гасанриз Агдеринского района было сообщено, что по поручению президента Ильхама Алиева 27 апреля на Сарсангском водохранилище впервые будет организовано международное спортивное мероприятие, которое пройдет в рамках международной регаты «Кубок Президента 2026».
С 12:00 на Сарсангском водохранилище пройдут показательные выступления спортсменов и первые соревнования по академической гребле, гребле на байдарках, каноэ, драгонботах и парусному спорту. Скутеры с флагами стран-участниц совершат круг на воде.
В рамках мероприятия также будут продемонстрированы образцы национальной музыки и танцев.
В международной регате «Кубок Президента 2026» примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины, Узбекистана и Чехии. Регата завершится 1 мая.