В канун «Кубка Президента 2026»: встреча с жителями Агдере

В канун предстоящей 27 апреля - 1 мая международной регаты по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Президента 2026», посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, представители Федерации водных видов спорта Азербайджана провели встречу с жителями Агдере.

Согласно информации федерации, в ходе встречи в селе Гасанриз Агдеринского района было сообщено, что по поручению президента Ильхама Алиева 27 апреля на Сарсангском водохранилище впервые будет организовано международное спортивное мероприятие, которое пройдет в рамках международной регаты «Кубок Президента 2026».