Трамп рассказал о «хороших переговорах» с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что ведет с российским и украинским коллегами «хорошие переговоры» по поводу прекращения войны в Украине.

«Я не хочу раскрывать, но я веду с ним (Путиным) переговоры, я веду переговоры с президентом Зеленским, хорошие переговоры», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, когда он последний раз говорил с президентом России.

Он не уточнил, когда был последний разговор с российским лидером, лишь добавил, что «мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной, и надеюсь, мы ее разрешим».

Также Трамп вновь повторил нарратив о «ненависти между Путиным и Зеленским»: «Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским – это смешно. Это безумие. А ненависть – это плохая вещь. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить, но это случится».