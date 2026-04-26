Азербайджанские военные отправились в Турцию на учения

Группа военнослужащих азербайджанской армии, задействованная в рамках многонациональных учений EFES-2026 в Стамбуле и Измире, отбыла в Турцию, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что азербайджанских военнослужащих встретили на турецкой авиабазе Чигли.
«Основной целью многонациональных учений EFES-2026 является усиление координации между подразделениями стран-участниц при проведении широкомасштабных операций, повышение уровня боевой подготовки, а также совершенствование практических навыков военнослужащих», - заявили в оборонном ведомстве.