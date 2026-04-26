«Карабах» разгромил «Нефтчи»

«Карабах» разгромил «Нефтчи»

Сегодня в рамках 29-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги состоялся матч между «Нефтчи» и «Карабахом». Принципиальное противостояние завершилось крупной победой действующего чемпиона - 5:1.

Счет в матче на «Пальмс Спортс Арене» на 9-й минуте открыл Муса Гурбанлы. Эльвин Бадалов на 21-й минуте восстановил равновесие. Ну а дальше забивал только «Карабах». Муса Гурбанлы на 32-й минуте оформил дубль. Джони Монтиель забил на 38-й минуте, Леандро Андраде - на 68-й, а Эммануэль Аддаи - на 90+3-й.

30 апреля команды встретятся вновь в отложенном матче 21-го тура.

«Карабах», уже упустивший чемпионство, сейчас пытается отстоять 2-е место. Команда Гурбана Гурбанова на 4 очка опережает «Туран-Товуз». «Нефтчи» же ведет борьбу за 4-е место, которое при определенных обстоятельствах может позволить команде пробиться в Лигу конференций.

Результаты других уже состоявшихся матчей 29-го тура: «Имишли» - «Сумгаит» - 0:2, «Габала» - «Араз-Нахчыван» - 1:1, «Шамахы» - «Кяпяз» - 2:0.

Завтра состоятся игры «Туран-Товуз» - «Зиря» (18:00) и «Сабах» - «Карван-Евлах» (20:00).

