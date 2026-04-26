Планы короля Британии в США могут измениться

После стрельбы на приеме с участием Дональда Трампа в программу визита в США короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы могут быть внесены изменения. Об этом сообщает The Times со ссылкой на представителя Букингемского дворца.

«Как вы понимаете, в течение дня состоится целый ряд переговоров с коллегами из США о том, как… события субботнего вечера могут повлиять… на операционные планы визита», — цитирует газета представителя дворца.

По его словам, короля Карла «полностью информируют о развитии событий». Король уже позвонил американскому президенту и выразил сочувствие тем, кого коснулся этот инцидент. По словам представителя дворца, король «испытывает громадное облегчение от того, что ни президент, ни первая леди, ни кто-либо из гостей не пострадал».

В соответствии с нынешними планами король Карл и королева Камилла прибудут в США 27 апреля с четырехдневным визитом.