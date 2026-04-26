Азербайджан с тремя золотыми медалями занял 1-е место на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила чемпионат Европы в Тиране с тремя золотыми медалями, двумя серебряными и одной бронзовой.

Сегодня чемпионами Европы стали Али Цокаев (92 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг). Цокаев победил в финале Ахмеда Батаева из Болгарии и впервые в карьере стал лучшим на континенте среди взрослых. Мешвилдишвили одолел в решающей схватке Владислава Байцаева из Венгрии. Он второй год подряд лучший тяжеловес в Европе.

В схватках за золото проиграли Туран Байрамов (74 кг) и Арсений Джиоев (86 кг). Они удостоились серебряных наград.

Напомним, в субботу золото выиграл Ислам Базарганов (57 кг), а Джабраил Гаджиев (79 кг) стал бронзовым призером.

В общекомандном зачете сборная Азербайджана со 152 очками заняла 1-е место. В первую тройку также вошли Грузия (94) и Армения (73). Стоит учесть, что в командном зачете не учитываются результаты российских борцов, выступающих под флагом Всемирного объединения борьбы (UWW). Россияне выиграли шесть золотых наград.