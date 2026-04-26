Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику
Новость дня
Иранские переговорщики просят Трампа смягчить риторику

Два экс-премьера объединились против Нетаньяху

Два бывших премьер-министра Израиля, Нафтали Беннет и Яир Лапид, объявили вечером в воскресенье, 26 апреля, о совместном участии в предстоящих парламентских выборах.

По сообщению израильских СМИ, Беннет возглавит объединенную партию, которая будет называться «Бе-Яхад» («Вместе»).

Беннет заявил, что «сегодня вечером вместе с моим другом Яиром Лапидом совершаю самый сионистский и самый патриотический поступок, который мы когда-либо совершали ради нашей страны. Сегодня вечером мы объединяемся и создаем партию «Бе-Яхад» под моим руководством — партию, которая приведет к большой победе и откроет новую эпоху для нашей любимой страны».

«У (Яира) Лапида и у меня разные взгляды по целому ряду вопросов, и мы этого не скрываем. Наоборот, мы этим гордимся, — сказал Беннет. — Я горжусь тем, что два лидера с разными взглядами могут вместе бороться на благо народа Израиля — точно так же, как наши сыновья, наши солдаты, сражаются плечом к плечу. Наше единство — это послание всему народу Израиля: эпоха раскола завершилась, наступила эпоха исправления. Когда мы работаем вместе, мы побеждаем».

«…Мы приходим с готовыми рабочими планами, чтобы не терять ни минуты, — пообещал Беннет. — Это большой шаг к исправлению государства, но далеко не последний. Вы еще увидите новые шаги и новые сюрпризы, которые изменят лицо страны».

Беннет отметил, что именно он будет возглавлять, определять путь и руководить партией, а затем и государством.

Отвечая на вопросы журналистов, Беннет уточнил, что не собирается опираться на поддержку арабских партий, а намерен «создать исключительно сионистское правительство».

Яир Лапид в своем выступлении сказал, что «Государство Израиль должно изменить курс. Это испытание для нашего руководства, и мы его выдержим… Чтобы победить на выборах, весь израильский центр должен поддержать Нафтали Беннета… Сегодня мы объединяемся, чтобы победить на выборах и создать сионистское, сильное, стабильное правительство. Союз между центром и правыми, между религиозными и светскими, между севером и югом, без уклонения и без экстремизма».

Партия премьер-министра Израиля «Ликуд» резко отреагировала на объявленный союз Нафтали Беннета и Яира Лапида, выступив с критикой в социальных сетях. В партии считают, что «даже после объединения политический курс не изменится – союз Беннета и Лапида приведет к сотрудничеству с арабскими партиями».

Пост-комментарий «Ликуд» сопровождался сгенерированным изображением, на котором лидер партии «Объединенный арабский список» (РААМ) Мансур Аббас изображен за рулем автомобиля, а Беннет и Лапид представлены в виде детей на пассажирских местах. В подписи к изображению содержался намек на то, что Аббас якобы будет определять политическое направление нового союза.

Путь в никуда
Путь в никуда что там у соседей?
12:52 5239
Азербайджан с тремя золотыми медалями занял 1-е место на чемпионате Европы
Азербайджан с тремя золотыми медалями занял 1-е место на чемпионате Европы
22:01 493
Боевики наступают в Мали. Министра обороны убили. Президента эвакуировали
Боевики наступают в Мали. Министра обороны убили. Президента эвакуировали обновлено 21:48
21:48 6537
Премьер Чехии прилетел в Габалу
Премьер Чехии прилетел в Габалу фото
21:22 1208
«Карабах» разгромил «Нефтчи»
«Карабах» разгромил «Нефтчи» ВИДЕО
21:07 1136
Аракчи вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Аракчи вылетел в Москву на переговоры с Путиным обновлено 21:38
21:38 1853
«Манифест» вашингтонского стрелка
«Манифест» вашингтонского стрелка фото; видео; обновлено 20:37
20:37 14783
Главком ВСУ: Россия атакует по всей линии фронта
Главком ВСУ: Россия атакует по всей линии фронта
19:50 2016
Израиль тайно перебросил солдат и вооружение в Абу-Даби
Израиль тайно перебросил солдат и вооружение в Абу-Даби новость дополнена
16:44 3946
Трамп: «Очень скоро все закончится»
Трамп: «Очень скоро все закончится» обновлено 20:14
20:14 7919
Спецоперация украинцев в Крыму: уничтожены военные корабли, истребитель, ПВО
Спецоперация украинцев в Крыму: уничтожены военные корабли, истребитель, ПВО
17:15 4504
