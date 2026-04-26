Два экс-премьера объединились против Нетаньяху

Беннет заявил, что «сегодня вечером вместе с моим другом Яиром Лапидом совершаю самый сионистский и самый патриотический поступок, который мы когда-либо совершали ради нашей страны. Сегодня вечером мы объединяемся и создаем партию «Бе-Яхад» под моим руководством — партию, которая приведет к большой победе и откроет новую эпоху для нашей любимой страны».

Два бывших премьер-министра Израиля, Нафтали Беннет и Яир Лапид, объявили вечером в воскресенье, 26 апреля, о совместном участии в предстоящих парламентских выборах.

«У (Яира) Лапида и у меня разные взгляды по целому ряду вопросов, и мы этого не скрываем. Наоборот, мы этим гордимся, — сказал Беннет. — Я горжусь тем, что два лидера с разными взглядами могут вместе бороться на благо народа Израиля — точно так же, как наши сыновья, наши солдаты, сражаются плечом к плечу. Наше единство — это послание всему народу Израиля: эпоха раскола завершилась, наступила эпоха исправления. Когда мы работаем вместе, мы побеждаем».

«…Мы приходим с готовыми рабочими планами, чтобы не терять ни минуты, — пообещал Беннет. — Это большой шаг к исправлению государства, но далеко не последний. Вы еще увидите новые шаги и новые сюрпризы, которые изменят лицо страны».

Беннет отметил, что именно он будет возглавлять, определять путь и руководить партией, а затем и государством.

Отвечая на вопросы журналистов, Беннет уточнил, что не собирается опираться на поддержку арабских партий, а намерен «создать исключительно сионистское правительство».

Яир Лапид в своем выступлении сказал, что «Государство Израиль должно изменить курс. Это испытание для нашего руководства, и мы его выдержим… Чтобы победить на выборах, весь израильский центр должен поддержать Нафтали Беннета… Сегодня мы объединяемся, чтобы победить на выборах и создать сионистское, сильное, стабильное правительство. Союз между центром и правыми, между религиозными и светскими, между севером и югом, без уклонения и без экстремизма».

Партия премьер-министра Израиля «Ликуд» резко отреагировала на объявленный союз Нафтали Беннета и Яира Лапида, выступив с критикой в социальных сетях. В партии считают, что «даже после объединения политический курс не изменится – союз Беннета и Лапида приведет к сотрудничеству с арабскими партиями».

Пост-комментарий «Ликуд» сопровождался сгенерированным изображением, на котором лидер партии «Объединенный арабский список» (РААМ) Мансур Аббас изображен за рулем автомобиля, а Беннет и Лапид представлены в виде детей на пассажирских местах. В подписи к изображению содержался намек на то, что Аббас якобы будет определять политическое направление нового союза.