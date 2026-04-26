Под главой ФБР зашаталось кресло

Глава ФБР Кэш Патель, скорее всего, будет уволен со своего поста, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Главной причиной названо растущее число негативных публикаций о Пателе в СМИ в последние месяцы. Они, по словам источника, расстраивают президента США Дональда Трампа, увольнение Пателя «лишь вопрос времени».

В последнее время в СМИ появлялись сообщения и карикатуры о вероятном алкоголизме 46-летнего главы ФБР.

На прошлой неделе суд отклонил иск о защите чести и достоинства со стороны Пателя к журналисту, упоминавшему его частые посещения ночных клубов. Также глава ФБР подал в суд на журнал The Atlantic, обвинив его в клевете.