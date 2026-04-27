Пакистан уже «не подходит» Ирану

Представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Резаи прокомментировал участие Пакистана в переговорном процессе.

«Пакистан — наш друг и хороший сосед, но он не является подходящим посредником для переговоров и не обладает необходимым авторитетом для посредничества. Он всегда учитывает интересы (президента США Дональда) Трампа и не говорит ничего, что шло бы вразрез с желаниями американцев», — написал Резаи в соцсетях.

Он считает, что в публичном пространстве не озвучивается ряд аспектов, в частности, то, что США якобы сначала согласились с предложениями Пакистана, затем от них отказались. По утверждению Резаи, также не говорится о предполагаемых обязательствах американской стороны по вопросам Ливана и замороженных активов, которые не были выполнены.

В этой связи Резаи подчеркнул, что посредник, по его мнению, должен сохранять нейтралитет, а не занимать одностороннюю позицию.