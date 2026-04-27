Магомед Абдуллаев победил Чалояна и выиграл Кубок мира в Бразилии

В Фос-ду-Игасу (Бразилия) завершился Кубок мира по боксу, проведенный под эгидой организации World Boxing.
В финалы пробились три азербайджанских боксера. Сюбхан Мамедов (50 кг) в финале победил марокканца Иссама Бенсаяра (5:0). На пути к финалу Мамедов победил соперников из Армении и Кыргызстана.
Саидджамшид Джафаров (75 кг) тоже одержал в финале уверенную победу. Он выиграл у бразильца Тауана Сильвы. А до этого были победы над боксерами из Казахстана и Италии.
В супертяжелом весе (свыше 90 кг) Магомед Абдуллаев со счетом 3:2 победил армянина Давита Чалояна и принес Азербайджану третье золото. Ранее Магомед взял верх над представителями Польши, Хорватии и Норвегии.
Бронзы удостоился Наби Искендеров (70 кг), завершивший выступление в полуфинале. После побед над боксерами из Турции, Таджикистана и Казахстана Искендеров уступил в полуфинале бразильцу Каяну Реису.