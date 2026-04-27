Флаги вывесили. Король не приехал

Днепр (Украина). Спасатели расчищают завалы жилого дома, разрушенного российским ударом
Вашингтон (США). Работники коммунальных служб снимают флаги Австралии, вывешенные по ошибке к приезду короля Великобритании Карла III. Визит монарха запланирован на 27 апреля
Газа (Палестина). Похороны беременной женщины и двоих ее детей, погибших в результате израильских ударов. Они были среди 13 человек, убитых в результате израильских ударов по Газе
Тегеран (Иран). Городской пейзаж: дамочка с собакой и священнослужитель
Монадишо (Сомали). Мотоцикл-такси едет по затопленной улице после сильного ливня
Нью-Йорк (США). Статуя Будды высотой 8,2 метра установлена в память о разрушенных Бамианских статуях в Афганистане
Рига (Латвия). Самый узкий автомобиль в мире, имеющий ширину всего 50 см, демонстрируется на Балтийском автосалоне