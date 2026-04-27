Вашингтонский стрелок удивлен слабой охраной Трампа: «А что, если бы я был иранским агентом?..»

Коул Томас Аллен, устроивший стрельбу 26 апреля в отеле Hilton в Вашингтоне на гала-вечере Ассоциации корреспондентов Белого дома, планировал убить «каждого члена» администрации Трампа, за исключением директора ФБР Кеша Пателя. Об этом стало известно из его «манифеста», который он разослал близким незадолго до нападения. Полный текст документа был опубликован газетой The New York Post.

В своем послании стрелок уточняет, что его целью не были сотрудники Секретной службы, обеспечивающие безопасность президента и других высокопоставленных лиц, а также полиция Вашингтона или служба безопасности отеля. «Должностные лица администрации (за исключением г-на Пателя): они являются мишенями, приоритет — от высшего звена к низшему. Секретная служба: они могут стать целями только в случае крайней необходимости, и их следует обезвреживать нелетальным способом, если это возможно. Я надеюсь, что на них надеты бронежилеты, так как выстрел из дробовика в центр массы тела наносит критический урон тем, кто не защищен», — пишет Аллен. Завершив основной текст манифеста объемом в 1051 слово, Аллен добавил примечание, в котором выразил крайнее изумление низким уровнем безопасности на мероприятии с участием президента: «Ладно, теперь, когда со всей этой сентиментальностью покончено: чем, черт возьми, занимается Секретная служба? Извините, сейчас немного поворчу и сбавлю формальный тон. Я ожидал увидеть камеры видеонаблюдения на каждом шагу, прослушку в номерах, вооруженных агентов через каждые три метра и бесчисленное количество металлодетекторов.

В итоге — ничего (кто знает, может, они меня разыгрывают!). Никакой, к черту, охраны. Ни в пути. Ни в отеле. В данном случае — абсолютный ноль. Первое, что я заметил, войдя в отель, — это витающее в воздухе высокомерие. Я прихожу с несколькими единицами оружия, и ни один из присутствующих даже не задумывается о том, что я могу представлять угрозу. Охрана сосредоточена снаружи: следят за протестующими и прибывающими гостями. Видимо, никому не пришло в голову, что может произойти, если кто-то снимет номер и зарегистрируется накануне.

Такой уровень некомпетентности просто запредельный. Искренне надеюсь, что к тому времени, когда у страны снова появится действительно профессиональное руководство, ситуация исправится. Если бы я был иранским агентом, а не гражданином США, я мог бы притащить сюда хоть Ma Deuce (пулемет Browning M2 калибра .50, прозванный в войсках «Ма Дьюс»), и никто бы глазом не моргнул. Это просто безумие. А если кому-то интересно, каково это — решаться на подобное: это ужасно. Меня тошнит; мне хочется плакать из-за всего того, что я хотел сделать, но никогда не сделаю, из-за всех людей, чье доверие я предаю. Но в то же время я испытываю ярость, думая о том, что натворила эта администрация». Контекст инцидента