Иран держит в заложниках арабские страны

Заместитель командующего ВМС Ирана контр-адмирал Фарамарз Бамани заявил о готовности «дополнительных сил» к участию в войне.
«Часть иранских вооруженных сил еще не вступила в конфликт, но готова действовать в случае необходимости», — заявил в понедельник высокопоставленный представитель иранского военно-морского флота.
Бамани заявил, что силы готовы и «ожидают приказов» для принятия мер.
Член Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Фадахоссейн Малеки заявил, что если Ирану будет угрожать безопасность, то пострадают региональные побережья.
«Безопасность побережья Оманского моря и Персидского залива окажется под угрозой, если безопасность береговой линии Ирана будет поставлена под угрозу», — заявил в понедельник иранский парламентарий.
Малеки обвинил Соединенные Штаты в блокировании прогресса в переговорах и нарушении режима прекращения огня посредством таких мер, как военно-морская блокада.
Он добавил, что исламская республика полностью контролирует Ормузский пролив и не стремится к переговорам или прекращению огня.
*** 10:16
Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и завершить войну, перенеся переговоры по ядерной программе Тегерана на более позднюю стадию. Об этом сообщает в понедельник, 27 апреля, онлайн-издание Axios со ссылкой на двух неназванных осведомленных собеседников.
Дипломатия зашла в тупик, а в иранском руководстве нет единого мнения о возможности пойти на уступки в вопросе о ядерной программе Тегерана, следует из публикации. «Предложение Ирана позволило бы обойти эту проблему на пути к более быстрому заключению сделки», - констатируют журналисты. «Однако снятие блокады (с Ормузского пролива. - ред.) и окончание войны лишило бы президента США Дональда Трампа рычага давления на любых будущих переговорах, имеющих целью добиться, чтобы Иран перенес (в одну из зарубежных стран - ред.) свои запасы обогащенного урана и прекратил его обогащение», - добавляют авторы.
По словам трех неназванных американских чиновников, на которых ссылается Axios, Трамп намерен провести 27 апреля с руководством своей команды в сфере национальной безопасности и иностранных дел совещание на тему Ирана. Один из собеседников издания указал, что на этой встрече будут обсуждать зашедшие в тупик переговоры и возможные последующие шаги.
По данным панарабского спутникового телеканала Al Mayadeen, Иран предложил США разбить переговоры на три этапа.
На первом должна быть достигнута договоренность о прекращении войны и предоставлении гарантий для Ирана и Ливана.
Второй включает вопросы управления Ормузским проливом, а третий будет посвящен иранской ядерной программе. Как передал Al Mayadeen, Тегеран отказывается обсуждать последний пункт, пока не будет достигнуто соглашение по двум предыдущим.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран и Оман согласились продолжать консультации по Ормузскому проливу посредством совещаний на уровне экспертов, сообщало Reuters.