Иран держит в заложниках арабские страны

Заместитель командующего ВМС Ирана контр-адмирал Фарамарз Бамани заявил о готовности «дополнительных сил» к участию в войне.

«Часть иранских вооруженных сил еще не вступила в конфликт, но готова действовать в случае необходимости», — заявил в понедельник высокопоставленный представитель иранского военно-морского флота.

Бамани заявил, что силы готовы и «ожидают приказов» для принятия мер.

Член Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Фадахоссейн Малеки заявил, что если Ирану будет угрожать безопасность, то пострадают региональные побережья.

«Безопасность побережья Оманского моря и Персидского залива окажется под угрозой, если безопасность береговой линии Ирана будет поставлена под угрозу», — заявил в понедельник иранский парламентарий.

Малеки обвинил Соединенные Штаты в блокировании прогресса в переговорах и нарушении режима прекращения огня посредством таких мер, как военно-морская блокада.

Он добавил, что исламская республика полностью контролирует Ормузский пролив и не стремится к переговорам или прекращению огня.