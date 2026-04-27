Россия атаковала судно в морском коридоре Украины

«В ночь на 27 апреля (российские войска) в очередной раз нанесли удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и объектам, обеспечивающим работу Украинского морского коридора», — говорится в сообщении Администрации портов.

Также во время движения по Украинскому морскому коридору было атаковано торговое судно RAMCO под флагом Науру. Судно получило незначительные повреждения, возгорание на борту ликвидировано экипажем. Предварительно, пострадавших нет.

Отмечается, что в результате атаки поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, которые оперативно ликвидированы соответствующими службами.

В ночь на 27 апреля российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, беспилотники попали по жилой застройке и гражданским объектам в разных частях города. Лысак сообщил, что пострадали 13 человек.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что по состоянию на утро известно об 11 пострадавших, среди которых двое детей. В трех районах повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры — гостиница, фуникулер, склады. Повреждения получила также припортовая территория.

Возникли пожары и разрушения.