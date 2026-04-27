Трамп: «Я не педофил»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на «манифест» Коула Томаса Аллена, который в субботу устроил стрельбу в отеле Washington Hilton. В этот момент в здании находился сам американский лидер. Перед атакой Аллен разослал членам своей семьи текст объемом около 1100 слов, который СМИ окрестили «манифестом». В тексте есть следующая строка: «Я больше не намерен позволять педофилу, насильнику и предателю пачкать мои руки своими преступлениями» (подразумевая Трампа, которого обвиняют в связях с покойным миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном).

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к данному утверждению Аллена, Трамп заявил.

«Ну, я ждал, когда вы это зачитаете, потому что знал, что вы это сделаете. Ведь вы — ужасные люди. Просто ужасные люди. Да, он это написал. Но я... я не насильник. Я никого не насиловал. Я не педофил. Мне очень жаль, но я не педофил. Вы читали эту ерунду, написанную каким-то больным человеком? Меня приплетают ко всему подряд, хотя это не имеет ко мне никакого отношения. Я был полностью оправдан. Это ваши друзья по ту сторону баррикад были замешаны в делах Эпштейна и прочем. Но я сказал себе: «Знаешь, я дам это интервью». Я читал манифест. Вы же знаете, что Коул Томас Аллен — больной человек. Вам должно быть стыдно за то, что вы цитируете это, потому что я не такой», — сказал президент США.

Когда ведущий попытался продолжить тему, Трамп прервал его: «Не нужно было зачитывать это в программе «60 минут». Вы — позор. Но продолжайте. Давайте закончим интервью».