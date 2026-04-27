Американцы снова бьют по «нарколодкам»: есть погибшие

Военные США нанесли удар по судну, которое якобы использовалось наркоторговцами в Тихом океане, в результате чего погибли три человека. Об этом заявили в Южном командовании Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов (SOUTHCOM).
«Объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями», — говорится в сообщении в соцсети X.
Уточняется, что никто из американских военных в результате произошедшего не пострадал.
Южное командование Пентагона 13 апреля сообщило, что Соединенные Штаты нанесли удар по катеру, который якобы участвует в наркотрафике, в восточной части Тихого океана. В результате этого два человека погибли.
April 27, 2026