В Иране расследуют незаконный доступ в интернет

Глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени-Эджеи в понедельник заявил, что привилегированный доступ к сети, известный как Internet Pro, предоставляется лицам, чья деятельность «не соответствует» критериям, установленным властями, и распорядился провести расследование. Об этом сообщает Iran International.

«Было заявлено, что эти линии будут предоставляться только лицам и группам с определенной квалификацией, однако сейчас поступают отчеты и информация о том, что они были выданы людям, чья работа никак с этим не связана», — отметил он.

Мохсени-Эджеи поручил генеральному прокурору и инспекционному органу изучить процесс распределения многоуровневого доступа в интернет, добавив, что подобная практика может стать источником «коррупции».

Отметим, что общенациональное отключение интернета в Иране идет уже 59-й день.