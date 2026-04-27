Полный манифест вашингтонского стрелка

«Должностные лица администрации (за исключением г-на Пателя (глава ФБР Кэш Патель): они являются мишенями, приоритет — от высшего звена к низшему. Секретная служба: они могут стать целями только в случае крайней необходимости, и их следует обезвреживать нелетальным способом, если это возможно. Я надеюсь, что на них надеты бронежилеты, так как выстрел из дробовика в центр массы тела наносит критический урон тем, кто не защищен», — пишет Аллен.

«Ладно, теперь, когда со всей этой сентиментальностью покончено: чем, черт возьми, занимается Секретная служба? Извините, сейчас немного поворчу и сбавлю формальный тон. Я ожидал увидеть камеры видеонаблюдения на каждом шагу, прослушку в номерах, вооруженных агентов через каждые три метра и бесчисленное количество металлодетекторов.

В итоге — ничего (кто знает, может, они меня разыгрывают!).

Никакой, к черту, охраны.

Ни в пути.

Ни в отеле.

В данном случае — абсолютный ноль.

Первое, что я заметил, войдя в отель, — это витающее в воздухе высокомерие. Я прихожу с несколькими единицами оружия, и ни один из присутствующих даже не задумывается о том, что я могу представлять угрозу. Охрана сосредоточена снаружи: следят за протестующими и прибывающими гостями. Видимо, никому не пришло в голову, что может произойти, если кто-то снимет номер и зарегистрируется накануне.

Такой уровень некомпетентности просто запредельный. Искренне надеюсь, что к тому времени, когда у страны снова появится действительно профессиональное руководство, ситуация исправится. Если бы я был иранским агентом, а не гражданином США, я мог бы притащить сюда хоть Ma Deuce (пулемет Browning M2 калибра .50, прозванный в войсках «Ма Дьюс»), и никто бы глазом не моргнул. Это просто безумие.

А если кому-то интересно, каково это — решаться на подобное: это ужасно. Меня тошнит; мне хочется плакать из-за всего того, что я хотел сделать, но никогда не сделаю, из-за всех людей, чье доверие я предаю. Но в то же время я испытываю ярость, думая о том, что натворила эта администрация», — написал Аллен.