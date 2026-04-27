Нетаньяху ищет крайнего

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет обвинить Армию обороны страны (ЦАХАЛ) в провале операции против движения «Хезболла» в Ливане, сообщил портал Israel Hayom (IH) со ссылкой на источники.

«Недовольство [военных] — лишь верхушка айсберга растущего в ЦАХАЛ чувства, что Нетаньяху ищет «козла отпущения», который будет нести ответственность за огорчительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране», — указано в материале.

С попыткой Нетаньяху переложить ответственность источники портала связывают его недавнее заявление, в котором он приказал ЦАХАЛ нанести удары по целям «Хезболлы» в Ливане, несмотря на перемирие. Однако собеседники IH пояснили, что эти слова — «обман зрения», призванный «снизить общественное давление». Инструкции для ЦАХАЛ, как утверждается, остаются «прежними».

«Эта атака не была чем-то из ряда вон выходящим и уж точно не «мощной». Она была проведена, по словам высокопоставленных военных, «в рамках правил игры», когда ЦАХАЛ строго действует только на юге Ливана и в районах, где нет гражданских лиц», — отмечает IH.

По словам источников портала, разногласия между израильскими военными и руководством растут. Также отмечается, что Нетаньяху может переложить ответственность за провал в Иране и на разведку «Моссад».

Канцелярия Нетаньяху 25 апреля сообщила, что премьер отдал приказ ЦАХАЛ нанести удары по «Хезболле» в Ливане. Такое решение было принято в связи с обстрелом ракетами и беспилотниками (БПЛА) территорий северного Израиля, а также войск, расположенных на юге Ливана. Тогда же израильская армия сообщила об ударах по объектам на юге республики.