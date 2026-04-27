Любопытство едва не стоило Трампу жизни

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержал собственную эвакуацию во время стрельбы на ужине в отеле Washington Hilton, потому что хотел посмотреть, что происходит. Об этом он сказал в интервью CBS News.

Ведущая спросила главу Белого дома, почему действия службы безопасности заняли много времени. По ее словам, после звуков выстрелов на эвакуацию президента из зала требуется около 30 секунд.

В ответ на это Трамп заявил, что задержал эвакуацию, потому что ему было интересно посмотреть, что происходит.

«Тут была отчасти и моя вина. Я хотел увидеть, что происходит, и я не особо им [охране] помогал. Мне хотелось понять, в чем дело. И к тому моменту мы начали осознавать, что это, возможно, серьезная проблема, проблема иного рода, плохая. И это отличалось от обычного шума в банкетном зале, который слышишь постоянно. Меня окружали отличные ребята. И я, вероятно, заставил их действовать чуть медленнее. Я говорил: «Подождите минуту, подождите. Дайте мне посмотреть. Секунду», — сказал Трамп.

В интервью с президентом США в CBS News обратили внимание, что после начала стрельбы охрана мгновенно выводит вице-президента Джей Ди Вэнса, но потребовалось время, чтобы вывести самого президента Дональда Трампа.