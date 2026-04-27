Нефть все дороже

Цены на нефть повышаются в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,07 (1,97%) - до $107,4 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,26 (0,25%) - до $105,33 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,6 (1,69%) - до $96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,45 (1,5%) - до $94,4 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.