Дамоклов меч над директором ФБР

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель в скором времени может покинуть свой пост. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновника.

«Это лишь вопрос времени», — заявил источник издания.

По словам чиновника, одной из главных причин возможного увольнения стало большое количество негативных публикаций о Пателе. Собеседник отметил, что подобные материалы «не красят министра кабинета», и американский лидер Дональд Трамп устал от постоянного отвлечения внимания на скандалы вокруг директора спецслужбы.

В самом ведомстве отказались комментировать информацию о будущем Патель.

При этом за день до этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США продолжает доверять директору ФБР, несмотря на публикации СМИ о его проблемах с алкоголем. Она также отметила, что благодаря усилиям команды, в том числе Патела, в США удалось достичь минимального за 125 лет уровня убийств.