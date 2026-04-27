Переговоры Алиева и премьера Чехии в Габале

В Габале проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем в расширенном составе, информирует официальный сайт главы государства.
В Габале состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем в формате один на один, информирует официальный сайт главы государства.
27 апреля в Габале состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Как сообщает официальный сайт главы государства, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь премьер-министра Чехии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Начальник почетного караула представил рапорт премьер-министру Чехии.
Прозвучали государственные гимны Чехии и Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Алиевым и Бабишем.
Члены азербайджанской делегации были представлены премьер-министру Чехии, а члены чешской делегации – президенту Азербайджана.
Затем было сделано официальное фото.