Уникальная 10-часовая операция от Минздрава

пациенту сформировали новую челюсть из собственной кости; фото и видео
12:07 315

В Научно-хирургическом центре имени Академика М. Топчубашова, действующем при Министерстве здравоохранения, успешно проведена уникальная высокотехнологичная операция по восстановлению нижней челюсти.

Данная операция впервые была выполнена в центре в марте 2026 года врачами отделения пластической и реконструктивной хирургии, созданного по поручению Министерства здравоохранения.

Операция длилась около 10 часов и была проведена с участием хирургических бригад различных специальностей. Операция в области головы и шеи была выполнена челюстно-лицевым хирургом-онкологом, доктором медицинских наук, профессором Мухаммедом Давудовым и заведующим отделением, пластическим и реконструктивным хирургом, доктором медицинских наук Эльчином Мамедовым.

Этап микрохирургической трансплантации был осуществлён челюстно-лицевым хирургом, доктором философии по медицине Камилем Абдуллаевым и челюстно-лицевым хирургом Велиджаном Абасовым.

Успех операции стал возможен благодаря точному цифровому планированию, специализированному медицинскому оборудованию и скоординированной работе анестезиологов, онкологов, челюстно-лицевых и пластических реконструктивных хирургов.

Полтора года назад пациенту из-за широко распространённого злокачественного образования в области головы и шеи была удалена половина нижней челюсти, на место которой была установлена титановая конструкция. В ходе последней операции, выполненной с применением современных медицинских технологий, ранее установленная титановая пластина была удалена, а половина нижней челюсти восстановлена с использованием собственной кости пациента — малоберцовой кости (fibula).

Во время микрохирургической реконструкции костная структура была взята из ноги пациента и трансплантирована в область лица, при этом сосуды были соединены с высокой точностью. Такой подход позволяет восстановить как функциональные, так и эстетические аспекты утраченной части лица после онкологической операции. По словам специалистов, на следующем этапе планируется установка дентальных имплантов в восстановленную кость, что позволит полностью восстановить качество жизни пациента.

Проведение подобных высокотехнологичных операций в центре вносит важный вклад в развитие реконструктивной хирургии в стране и расширяет доступ граждан к современным медицинским услугам.

