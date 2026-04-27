Россия вызывает посла Германии

В МИД России вызван посол Германии. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Отметим, что с августа 2023 года должность Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в России занимает Александр Граф Ламбсдорфф.
Как заявил пресс-секретарь дипломата агентству dpa, посол должен явиться в МИД России «в связи с предполагаемыми контактами немецких политиков с террористическими организациями».
«Я считаю маловероятным, что российская сторона сможет подтвердить свои обвинения», — сказал посол Александр Ламбсдорфф агентству dpa.