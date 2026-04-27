Создана единая цифровая база данных лабораторного оборудования

Как сообщили в Госагентстве, основная цель платформы - собрать в одном месте информацию о лабораторном оборудовании, которым располагают научные и высшие учебные заведения страны, и упростить исследователям доступ к нему.

Государственное агентство по науке и высшему образованию Азербайджана в рамках проекта «Поддержка развития цифровых репозиториев» предоставило в распоряжение пользователей единую цифровую базу данных лабораторного оборудования.

Эта платформа - первая подобная открытая база данных. В настоящее время в ней содержится информация о почти 2 тысячах единиц лабораторного оборудования из 29 учебных заведений.

Отмечается, что платформа не только поддерживает научную деятельность ученых и исследователей, но и расширяет возможности сотрудничества между научными, промышленными и корпоративными учреждениями. Данные в системе постоянно обновляются и пополняются. На следующем этапе на платформе планируется также размещать научные публикации и профили исследователей.

Помимо этого, сообщается о том, что к проекту могут присоединиться промышленные и корпоративные предприятия, желающие поделиться информацией о своем лабораторном оборудовании.

Доступ к цифровому репозиторию открыт по ссылке: https://dspace.eatda.edu.az/home