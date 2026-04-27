Скотленд-Ярд задержал еще одного подозреваемого по громкому делу

В Лондоне задержан еще один подозреваемый по делу об атаках на еврейскую общину, об этом сообщает Би-би-си.

Британская полиция арестовала 37-летнего мужчину по подозрению в причастности к серии нападений на объекты, связанные с еврейской общиной, на северо-западе Лондона.

За последний месяц сотрудники контртеррористического подразделения задержали в общей сложности 26 человек в рамках расследования поджогов и других атак на еврейскую собственность.

Арестованный подозревается в подготовке террористических актов и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса.