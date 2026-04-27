Гори, гори ясно: газовые факелы на иранских НПЗ

Газовые факелы на НПЗ горели с особой интенсивностью в провинции Хузестан Ирана в воскресенье, выбрасывая в небо тяжелые загрязнения. Об этом свидетельствуют видеокадры, переданные в редакцию Iran International.

Отмечается, что эти кадры появились на фоне сообщений о морской блокаде со стороны США и предположений, что полные нефтехранилища вынуждают увеличивать факельное сжигание для регулировки добычи.

Заполненность нефтехранилищ действительно является одной из ключевых причин, вынуждающих нефтедобывающие компании увеличивать факельное сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ), что часто связано с необходимостью регулировки добычи нефти.