Кремль отреагировал на заявление Трампа

Кремль всегда сообщает о телефонных разговорах президентов России и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы даем сообщения, коллега (Юрий) Ушаков (помощник российского президента) дает брифинги, где рассказывает о тех телефонных разговорах, которые были», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, когда был последний телефонный контакт президентов России и США.

По сообщению Интерфакс, на уточняющий вопрос о возможном неформальном общении Владимира Путина с Дональдом Трампом Песков ответил: «Это все, что я могу сказать».

Накануне Дональд Трамп заявил, что у него были «хорошие разговоры» с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках усилий по урегулированию конфликта в Украине, не уточнив, когда именно состоялись контакты с каждым из лидеров. «Мы работаем над ситуацией с Россией, Россией и Украиной, и, надеюсь, мы ее урегулируем», — цитировало Трампа агентство Reuters.

Трехсторонние переговоры о мирном урегулированием с участием России, Украины и США были заморожены после начала войны США и Израиля с Ираном в конце февраля.