Лидер «Хезболлы»: Оружие не сложим, никаких переговоров...

Лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что на данный момент движение категорически отвергает прямые переговоры с Израилем и не намерено складывать оружие, сообщает Asharq Al-Awsat.

«Мы категорически отвергаем прямые переговоры с Израилем, и те, кто находится у власти, должны понимать, что их действия не принесут пользы ни Ливану, ни им самим», - сказал он, добавив, что такого понятия, как прямые переговоры, для «Хезболлы» не существует и «никоим образом их не касается».

Прежде чем начнутся прямые переговоры, Израиль должен прекратить удары, вывести войска из Ливана, освободить заключенных; кроме того, Касем назвал условием диалога возвращение перемещенных жителей Ливана по домам и восстановительные работы.

Он заверил, что «Хезболла не вернется к положению дел, которое было до марта 2026 года, когда действовало еще предыдущее соглашение о прекращении огня, и продолжит сопротивление.