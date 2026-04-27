USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Что Иран предложил США?
Новость дня
Лидер «Хезболлы»: Оружие не сложим, никаких переговоров...

15:20

Лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что на данный момент движение категорически отвергает прямые переговоры с Израилем и не намерено складывать оружие, сообщает Asharq Al-Awsat.

«Мы категорически отвергаем прямые переговоры с Израилем, и те, кто находится у власти, должны понимать, что их действия не принесут пользы ни Ливану, ни им самим», - сказал он, добавив, что такого понятия, как прямые переговоры, для «Хезболлы» не существует и «никоим образом их не касается».

Прежде чем начнутся прямые переговоры, Израиль должен прекратить удары, вывести войска из Ливана, освободить заключенных; кроме того, Касем назвал условием диалога возвращение перемещенных жителей Ливана по домам и восстановительные работы.

Он заверил, что «Хезболла не вернется к положению дел, которое было до марта 2026 года, когда действовало еще предыдущее соглашение о прекращении огня, и продолжит сопротивление.

13:58

Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани выступил с официальным обращением, в котором выразил поддержку ливанскому движению «Хезболла» и прокомментировал текущую ситуацию в регионе. В своем послании генерал Каани опроверг заявления израильской стороны о ликвидации потенциала сопротивления в Ливане, назвав их недостоверными.

Он подчеркнул, что, «несмотря на масштабное военное и финансовое участие» Израиля и его союзников, цели израильской операции не были достигнуты. По словам главы сил «Кудс», региональные силы, входящие в так называемый «фронт сопротивления», сохраняют «высокую степень координации и сплоченности». Каани также отметил, что данные структуры готовы оказать необходимую поддержку ливанской и палестинской сторонам в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Израиля.

Тем временем генсек «Хезболлы» Наим Касем в своем обращении заявил, что организация «категорически отвергает» прямые переговоры с Израилем.

Он также призвал ливанские власти «отказаться от своих ошибок», в том числе вернуться к косвенным переговорам и отменить решение о криминализации «сопротивления».

Касем также подчеркнул, что «Хезболла» не согласится на разоружение.

«Оружие сопротивления предназначено для отражения агрессии и защиты существования, мы не откажемся от оружия и защиты», — заявил он. Кроме того, генсек отметил, что решение о прекращении огня было принято благодаря Ирану на переговорах в Пакистане, и поблагодарил за это исламскую республику.

14:37 552
Имена палачей – не тайна
Имена палачей – не тайна мистерия XXI века
26 апреля 2026, 22:04 7077
НАТО о попытке возрождения СССР
НАТО о попытке возрождения СССР
14:32 1317
Премьер Чехии: Намерены закупать газ у Азербайджана
Премьер Чехии: Намерены закупать газ у Азербайджана
14:02 602
Заявления Ильхама Алиева в Габале
Заявления Ильхама Алиева в Габале фото; обновлено 13:39
13:39 3922
Соратники Орбана вывозят свои миллионы
Соратники Орбана вывозят свои миллионы
13:17 1979
Пашинян: Азербайджан и Армения скоро продолжат...
Пашинян: Азербайджан и Армения скоро продолжат...
12:41 2462
Армия Сирии идет на «Хезболлу»
Армия Сирии идет на «Хезболлу» горячая тема; все еще актуально
26 апреля 2026, 21:54 5407
Вашингтонский стрелок удивлен слабой охраной Трампа: «А что, если бы я был иранским агентом?..»
Вашингтонский стрелок удивлен слабой охраной Трампа: «А что, если бы я был иранским агентом?..» ОН ХОТЕЛ УБИТЬ «ВСЕХ», КРОМЕ ДИРЕКТОРА ФБР
09:59 3295
01:36 16540

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться