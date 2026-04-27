Лидер «Хезболлы»: Оружие не сложим, никаких переговоров...

Лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что на данный момент движение категорически отвергает прямые переговоры с Израилем и не намерено складывать оружие, сообщает Asharq Al-Awsat.
«Мы категорически отвергаем прямые переговоры с Израилем, и те, кто находится у власти, должны понимать, что их действия не принесут пользы ни Ливану, ни им самим», - сказал он, добавив, что такого понятия, как прямые переговоры, для «Хезболлы» не существует и «никоим образом их не касается».
Прежде чем начнутся прямые переговоры, Израиль должен прекратить удары, вывести войска из Ливана, освободить заключенных; кроме того, Касем назвал условием диалога возвращение перемещенных жителей Ливана по домам и восстановительные работы.
Он заверил, что «Хезболла не вернется к положению дел, которое было до марта 2026 года, когда действовало еще предыдущее соглашение о прекращении огня, и продолжит сопротивление.
Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани выступил с официальным обращением, в котором выразил поддержку ливанскому движению «Хезболла» и прокомментировал текущую ситуацию в регионе. В своем послании генерал Каани опроверг заявления израильской стороны о ликвидации потенциала сопротивления в Ливане, назвав их недостоверными.
Он подчеркнул, что, «несмотря на масштабное военное и финансовое участие» Израиля и его союзников, цели израильской операции не были достигнуты. По словам главы сил «Кудс», региональные силы, входящие в так называемый «фронт сопротивления», сохраняют «высокую степень координации и сплоченности». Каани также отметил, что данные структуры готовы оказать необходимую поддержку ливанской и палестинской сторонам в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Израиля.
Он также призвал ливанские власти «отказаться от своих ошибок», в том числе вернуться к косвенным переговорам и отменить решение о криминализации «сопротивления».
«Оружие сопротивления предназначено для отражения агрессии и защиты существования, мы не откажемся от оружия и защиты», — заявил он. Кроме того, генсек отметил, что решение о прекращении огня было принято благодаря Ирану на переговорах в Пакистане, и поблагодарил за это исламскую республику.