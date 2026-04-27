Мэр Анкары идет в президенты

Турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на источники и кулуарные обсуждения пишет, что мэр Анкары Мансур Яваш якобы передал руководству партии сигнал о готовности выдвигаться «при любых условиях» независимо от официального решения.

Как пишет издание, вопрос обсуждался на встрече с лидером партии Озгюром Озелем, которая прошла на прошлой неделе и длилась около полутора часов.

При этом утверждается, что Яваш дал понять: он не будет делать публичного заявления о выдвижении, пока не прояснится ситуация вокруг Экрема Имамоглу, в отношении которого продолжается судебный процесс.