Премьер Чехии: Намерены закупать газ у Азербайджана

Азербайджан – стратегический партнер для Чехии. У нас очень теплые дружеские отношения, сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

Бабиш сообщил, что национальный энергетический оператор Чехии ČEPS намерен закупать природный газ у Азербайджана.

Отметив, что Азербайджан постепенно наращивает добычу газа, премьер-министр Чехии заявил: «Сегодня с нами также находится руководитель компании, и мы будем очень рады, если сможем заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном на поставку газа».