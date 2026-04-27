Стармер созывает чрезвычайное заседание Cobra

«Завтра я проведу заседание Cobra, посвященное последствиям [войны в Иране], с участием представителей Банка Англии, чтобы вы могли быть уверены: мы будем поддерживать трудящихся в этом кризисе», - заявил Стармер, выступая перед членами профсоюза USDAW, объединяющего работников в сферах розничной торговли, складской логистики, дистрибуции и обслуживания.

По его словам, экономические последствия войны в Иране «могут ощущаться какое-то время». Стармер привел в качестве примера повышение цен на автомобильное топливо рекордными темпами «на каждой бензоколонке в стране».

«Я никогда не втяну страну в войну, которая не в наших интересах. Никогда», - пообещал глава британского правительства.