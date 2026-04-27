Что Иран предложил США?
НАТО о попытке возрождения СССР

Россия стремится вернуть все территории, которые были в СССР, поэтому угроза вторжения существует не только для стран Балтии. Об этом заявил адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Он подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет наращивать свою военную мощь и остается угрозой номер один для НАТО.

Отвечая на вопрос, существуют ли краткосрочные или среднесрочные непосредственные угрозы со стороны России для европейских стран и возможно ли прямое вторжение по сценарию Украины в 2022 году, Драгоне сказал, что гибридные и нетрадиционные угрозы происходят и будут продолжаться в дальнейшем.

«Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела ранее, я имею в виду период до распада СССР. Поэтому я оставляю вам самим понять, кто может стать целью», – сказал адмирал.

На уточнение, идет ли речь о странах Балтии, Драгоне ответил, что это могут быть «не только они».

«Но мы нацелены на самооборону, сдерживание и защиту на 360 градусов. Мы присутствуем в Арктике, на Востоке и внимательно наблюдаем за ситуацией на Юге», – подчеркнул он.

В то же время он прокомментировал заявления самих балтийских стран о том, что они пока не видят непосредственной угрозы со стороны России.

«Я думаю, именно они лучше всех чувствуют ситуацию. Поэтому я им доверяю. Это те люди, которые непосредственно отслеживают развитие обстановки. Они находятся на линии фронта. Никто не может дать нам более точный совет и информацию, чем они», – сказал Драгоне.

