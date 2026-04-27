Баб-эль-Мандеб может повторить судьбу Ормуза

В Баб-эль-Мандебе могут появиться пошлины для судов.

Британский морской журнал Lloyd’s List предупредил, что успех в Ормузском проливе может побудить хуситов превратить военное влияние в постоянный экономический и геополитический инструмент, формализуя свой контроль над судоходством в Красном море.

Юридические эксперты утверждают, что Баб-эль-Мандебский пролив находится между материковой частью Йемена и островом Перим, что делает его внутренними водами, а не международным проливом, и что Йемен имеет право в соответствии со своим морским законодательством регулировать проход через него.