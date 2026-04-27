Мерц: «Иранцы сильнее, а у американцев нет убедительной стратегии в переговорах»

«Потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем считалось, а у американцев, судя по всему, нет действительно убедительной стратегии в переговорах», - сказал Мерц в ходе дискуссии со школьниками в Марсберге. Его слова приводят немецкие СМИ.

«Проблема таких конфликтов всегда одна: в них нужно не просто войти, из них нужно еще и выйти. Мы болезненно наблюдали это на примере Афганистана в течение 20 лет. Мы видели это в Ираке», - отметил канцлер ФРГ.

По мнению Мерца, американцы начали военную операцию против Ирана «совершенно очевидно без какой-либо стратегии». По этой причине сейчас, отметил Мерц, закончить конфликт еще сложнее. «Тем более что иранцы, судя по всему, ведут переговоры очень умело - или же так же умело их избегают», - подчеркнул глава правительства ФРГ.

«На данный момент ситуация довольно запутанная, - заметил канцлер. - И это стоит нам огромных денег. Этот конфликт, эта война против Ирана оказывает прямое влияние на показатели нашей экономики».

Мерц добавил, что «целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства, особенно со стороны так называемого Корпуса стражей исламской революции».

Германия, как уточнил он, подтверждает свое предложение задействовать минные тральщики, чтобы вновь открыть Ормузский пролив. Однако обязательным условием для этого является предварительное прекращение боевых действий.