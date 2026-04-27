Что Иран предложил США?
Что Иран предложил США?

Мерц: «Иранцы сильнее, а у американцев нет убедительной стратегии в переговорах»

16:16 1456

Канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что Соединенным Штатам удастся быстро завершить военную операцию против Ирана.

«Потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем считалось, а у американцев, судя по всему, нет действительно убедительной стратегии в переговорах», - сказал Мерц в ходе дискуссии со школьниками в Марсберге. Его слова приводят немецкие СМИ.

«Проблема таких конфликтов всегда одна: в них нужно не просто войти, из них нужно еще и выйти. Мы болезненно наблюдали это на примере Афганистана в течение 20 лет. Мы видели это в Ираке», - отметил канцлер ФРГ.

По мнению Мерца, американцы начали военную операцию против Ирана «совершенно очевидно без какой-либо стратегии». По этой причине сейчас, отметил Мерц, закончить конфликт еще сложнее. «Тем более что иранцы, судя по всему, ведут переговоры очень умело - или же так же умело их избегают», - подчеркнул глава правительства ФРГ.

«На данный момент ситуация довольно запутанная, - заметил канцлер. - И это стоит нам огромных денег. Этот конфликт, эта война против Ирана оказывает прямое влияние на показатели нашей экономики».

Мерц добавил, что «целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства, особенно со стороны так называемого Корпуса стражей исламской революции».

Германия, как уточнил он, подтверждает свое предложение задействовать минные тральщики, чтобы вновь открыть Ормузский пролив. Однако обязательным условием для этого является предварительное прекращение боевых действий.

Фанатов Ирана лишили гражданства
Фанатов Ирана лишили гражданства
18:49 138
Эмираты: Представьте, если бы у Ирана было ядерное оружие...
Эмираты: Представьте, если бы у Ирана было ядерное оружие...
18:07 761
Убили и расчленили из-за 300 долларов
Убили и расчленили из-за 300 долларов из зала суда
17:55 1235
Мерц: Украина может потерять часть территорий
Мерц: Украина может потерять часть территорий
17:30 1361
Послание от Хаменеи Путину
Послание от Хаменеи Путину видео; обновлено 17:17
17:17 3061
Задержанному с 70 кг золота полковнику зачитали приговор
Задержанному с 70 кг золота полковнику зачитали приговор
16:26 2235
Мерц: «Иранцы сильнее, а у американцев нет убедительной стратегии в переговорах»
Мерц: «Иранцы сильнее, а у американцев нет убедительной стратегии в переговорах»
16:16 1457
Русские бегут
Русские бегут актуальный комментарий
14:35 6399
«Израильский кулак» опрокидывает Нетаньяху
«Израильский кулак» опрокидывает Нетаньяху наша корреспонденция
02:11 7720
Все сложно
Все сложно обновлено 18:18
18:18 7408
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме
14:37 1032
