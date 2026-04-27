Задержанному с 70 кг золота полковнику зачитали приговор

Инара Рафикгызы
16:26 2237

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении 41-летнего полковника-лейтенанта Гахрамана Мамедова, задержанного в аэропорту Стамбула с 70 килограммами золота.

На сегодняшнем заседании было зачитано решение суда, согласно которому Гахраман Мамедов приговорен к шести годам лишения свободы.

Отметим, Мамедов проходил службу в должности старшего помощника военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в США. При задержании в аэропорту Стамбула в его сумке были обнаружены золотые слитки весом 70 килограммов общей стоимостью 10 391 970,08 маната. В результате следствия было установлено, что золото перевозилось контрабандным путем между различными странами. Мамедову были предъявлены обвинения по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершенная гражданином Азербайджанской Республики за пределами страны в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное гражданином Азербайджанской Республики за пределами страны) Уголовного кодекса.

Фанатов Ирана лишили гражданства
Фанатов Ирана лишили гражданства
18:49 141
Эмираты: Представьте, если бы у Ирана было ядерное оружие...
Эмираты: Представьте, если бы у Ирана было ядерное оружие...
18:07 761
Убили и расчленили из-за 300 долларов
Убили и расчленили из-за 300 долларов из зала суда
17:55 1236
Мерц: Украина может потерять часть территорий
Мерц: Украина может потерять часть территорий
17:30 1362
Послание от Хаменеи Путину
Послание от Хаменеи Путину видео; обновлено 17:17
17:17 3062
Задержанному с 70 кг золота полковнику зачитали приговор
Задержанному с 70 кг золота полковнику зачитали приговор
16:26 2238
Мерц: «Иранцы сильнее, а у американцев нет убедительной стратегии в переговорах»
Мерц: «Иранцы сильнее, а у американцев нет убедительной стратегии в переговорах»
16:16 1458
Русские бегут
Русские бегут актуальный комментарий
14:35 6400
«Израильский кулак» опрокидывает Нетаньяху
«Израильский кулак» опрокидывает Нетаньяху наша корреспонденция
02:11 7720
Все сложно
Все сложно обновлено 18:18
18:18 7410
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме
14:37 1032
