Задержанному с 70 кг золота полковнику зачитали приговор

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении 41-летнего полковника-лейтенанта Гахрамана Мамедова, задержанного в аэропорту Стамбула с 70 килограммами золота.
На сегодняшнем заседании было зачитано решение суда, согласно которому Гахраман Мамедов приговорен к шести годам лишения свободы.
Отметим, Мамедов проходил службу в должности старшего помощника военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в США. При задержании в аэропорту Стамбула в его сумке были обнаружены золотые слитки весом 70 килограммов общей стоимостью 10 391 970,08 маната. В результате следствия было установлено, что золото перевозилось контрабандным путем между различными странами. Мамедову были предъявлены обвинения по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершенная гражданином Азербайджанской Республики за пределами страны в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное гражданином Азербайджанской Республики за пределами страны) Уголовного кодекса.