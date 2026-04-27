Туск о создании «армады дронов»

«Польша должна иметь собственную современную армаду беспилотников», — заявил Туск на проходящей в Ряшеве предконференции в рамках подготовки к июньской конференции по вопросам восстановления Украины.

Польский план создания армады беспилотников будет поддержан украинским опытом и техническими ноу-хау, объявил Туск.

«С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады беспилотников будет поддержан технической экспертизой и навыками работы с беспилотниками наших украинских друзей. Будем в это вкладывать общие европейские и польские деньги и украинские знания и умения. Наша цель - создать для россиян неожиданные последствия войны, как технологический скачок, чтобы Украина, Польша и Европа были в безопасности», - сказал Туск.