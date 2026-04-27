В России погиб еще один топ-менеджер

Лойтер был среди пропавших без вести рыбаков, отправившихся на Волгу в шторм на моторной лодке. Четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. По словам собеседника издания, мужчины отправились рыбачить в районе хутора Громки. К полудню они не вернулись, после чего начались их поиски. Среди пропавших числился крупный волгоградский бизнесмен и застройщик, президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. V1.ru называет его тестем Лойтера.

Тело одного из рыбаков нашли в тот же день на берегу Волги. Им оказался местный житель и водитель Назарова Игорь Прохоров. На голове у него были травмы, рассказывал источник издания. «Предварительно они возвращались обратно и либо перевернулись, либо обо что-то ударились», — сказал он.

Тела еще двоих нашли 25 апреля, позже выяснилось, что один из погибших — 42-летний Сергей Лойтер. Поиски четвертого пропавшего продолжаются. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сергей Лойтер с 2022 по 2024 год занимал должность коммерческого директора в «Яндексе». По данным «Коммерсанта» и V1.ru, в мае 2024 года он перешел в зарубежное подразделение компании Yango, где был гендиректором подразделения ИИ, рекламных технологий и поисковой оптимизации.

За последние годы в РФ погибли несколько топ-менеджеров. В сентябре прошлого года без головы обнаружили тело гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» Алексея Синицына, в августе сообщалось о смерти Дмитрия Осипова, председателя совета директоров «Уралкалия», и Михаила Кенина, основателя и главного акционера ГК «Самолет» — крупнейшего в России застройщика. В 2022 году в элитном поселке в Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего главу транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана; позже в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери. Осенью 2022 года выпал из окна Центральной клинической больницы Управделами президента в Москве 67-летний председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. В марте 2024-го на 54-м году жизни скончался вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус. В октябре 2024 года в Москве из окна своей квартиры выпал экс-замдиректора «Норильского никеля» Михаил Рогачев. В июле 2025 года с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе выпал вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. В 2022 году застреленным на вилле в Испании был найден Сергей Протосеня, бывший топ-менеджер «Новатэка»; мертвым в гараже дома под Петербургом нашли Александра Тюлякова, топ-менеджера финансового подразделения «Газпрома».