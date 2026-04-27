Россия ответила на европейские санкции

Москва внесла в стоп-лист представителей стран Евросоюза, вовлеченных в принятие решений об оказании военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Ограничительные меры с нашей стороны введены также против придерживающихся враждебных по отношению к России позиций гражданских активистов и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран - членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты», - отметили в дипведомстве.

Под ограничения попали представители евроинститутов и стран — членов ЕС, которые участвовали в принятии решений о военной помощи Украине. Запрет также коснулся тех, кто выступал за изъятие российских активов, создание трибунала против руководства России и введение антироссийских санкций.