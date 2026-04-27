Состояние нобелевского лауреата Наргес Мохаммади тяжелое

Семья иранской правозащитницы и лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади заявляет, что ей отказали в предоставлении медицинского отпуска на один месяц, несмотря на рекомендацию судебно-медицинской экспертизы провинции Занджан. Об этом говорится в Х-аккаунте Наргес Мохаммади.
По данным семьи, во время недавнего визита к политзаключенной стало известно, что ее состояние крайне тяжелое и она находится на критической стадии. Сообщается, что Мохаммади ранее перенесла два инфаркта, а ее нынешнее состояние оценивается как «угрожающее жизни».
Семья утверждает, что отказ иранских судебных органов последовал вопреки медицинскому заключению.
Наргес Мохаммади была задержана в декабре прошлого года в Мешхеде вместе с несколькими активистами во время мемориальной церемонии в память об адвокате Хосрове Аликорди.
عدم انتقال نرگس محمدی به بیمارستان، با وجود وضعیت اورژانسی— Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) April 26, 2026
با وجود اعلام رسمی پزشکی قانونی استان زنجان مبنی بر ضرورت تعلیق یکماهه اجرای حکم نرگس محمدی برای رسیدگی درمانی، مقامهای قضایی همچنان از انتقال او به بیمارستان جلوگیری میکنند.
بر اساس گزارش خانواده نرگس محمدی، حتی…