Состояние нобелевского лауреата Наргес Мохаммади тяжелое

Семья иранской правозащитницы и лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади заявляет, что ей отказали в предоставлении медицинского отпуска на один месяц, несмотря на рекомендацию судебно-медицинской экспертизы провинции Занджан. Об этом говорится в Х-аккаунте Наргес Мохаммади.

По данным семьи, во время недавнего визита к политзаключенной стало известно, что ее состояние крайне тяжелое и она находится на критической стадии. Сообщается, что Мохаммади ранее перенесла два инфаркта, а ее нынешнее состояние оценивается как «угрожающее жизни».

Семья утверждает, что отказ иранских судебных органов последовал вопреки медицинскому заключению.

Наргес Мохаммади была задержана в декабре прошлого года в Мешхеде вместе с несколькими активистами во время мемориальной церемонии в память об адвокате Хосрове Аликорди.