Bir демонстрирует цифровую трансформацию Азербайджана на Money20/20 Asia 2026

Bir, первая полностью интегрированная экосистема банковских, платежных и e-commerce сервисов на Кавказе, представила кейс стремительной цифровой трансформации Азербайджана на международной конференции Money20/20 Asia. Компания акцентировала внимание на том, как развивающиеся рынки способны преодолевать ограничения устаревших систем и масштабировать цифровую инклюзию за счет экосистемных инноваций.

Максим Евдокимов, директор по продукту, маркетингу и клиентскому опыту (Chief Product, Marketing and Customer Experience Officer) Bir, принял участие в панельной дискуссии вместе с Романом Лаврентьевым, сооснователем и операционным директором крупнейшей ИТ-экосистемы Узбекистана Uzum. Сессия состоялась в рамках конференции в Бангкоке, собравшей более 4 000 представителей банковского сектора, электронной коммерции, технологий и инвестиционного сообщества. Модератором дискуссии выступила Фатима Альмуббад из First Arc Capital.

Ключевой темой обсуждения стали подходы к сочетанию глобально успешных бизнес-моделей с гиперлокальными стратегиями, позволяющими формировать доверие пользователей, расширять доступ к цифровым сервисам и обеспечивать устойчивый рост.

Расположенный на пересечении Европы и Азии, Азербайджан сегодня находится в точке стратегического развития. Сохраняя позиции экспортёра энергоресурсов, страна последовательно диверсифицирует экономику за счёт цифровизации и инноваций. Уже сейчас в Азербайджане сформированы сильные предпосылки для дальнейшего роста: ежегодный рост ВВП на уровне около 10%, инвестиционный кредитный рейтинг, а также молодое и технологически вовлечённое население — медианный возраст составляет 33,6 года, а уровень проникновения интернета превышает 91%.

При этом потенциал цифровых финансовых сервисов и электронной коммерции остаётся значительным. Азербайджан по-прежнему во многом остаётся экономикой наличных расчётов: около трети населения не охвачено банковскими услугами, а доля e-commerce составляет лишь около 3% от общего объёма розничной торговли. Этот разрыв между уровнем инфраструктурной готовности и реальным уровнем потребительского внедрения создаёт уникальное пространство для локальных инноваций.

Максим Евдокимов, директор по продукту, маркетингу и клиентскому опыту Bir, отметил: «Наша цель — создать клиентский опыт, который воспринимается как естественный, безопасный и максимально удобный как для потребителей, так и для бизнеса, только начинающих переход от наличных расчётов к цифровым. Объединяя банковские сервисы, платежные решения, e-commerce и офлайн-инфраструктуру в рамках одной экосистемы, мы способствуем этой трансформации и усиливаем вовлечённость пользователей. Наша экосистемная модель, уже доказавшая свою эффективность на примере таких платформ, как Kaspi и Gojek, успешно работает и в Азербайджане, ускоряя путь страны к цифровому будущему».

Экосистема Bir, объединяющая повседневные потребности клиентов через ведущие бренды, такие как Birbank, Birmarket и m10, в едином центре, после запуска своей деятельности в 2025 году в короткие сроки достигла более 5 миллионов пользователей.

В стране каждый второй цифровой платёж осуществляется именно через экосистему Bir. Хотя модель управления экосистемой основана на успешных мировых практиках, она полностью адаптирована к особенностям поведения и привычкам местных потребителей. Предоставляя людям необходимые услуги максимально простым способом, платформа повышает уровень доверия в обществе и ускоряет формирование цифровых привычек. Основная миссия экосистемы — стать главным цифровым проводником повседневной жизни в Азербайджане, предлагая быстрые, безопасные и удобные услуги.

О Bir

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и Milliön. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнерами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

